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Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı açıldı! Erdoğan: 'Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.03.2025 17:10
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Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan "Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz." diye konuştu.

Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı açıldı! Erdoğan: 'Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır'

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Azerbaycan'la stratejik projelerde uyum içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye, doğalgaz ihracatına Yunanistan ve Bulgaristan'ın ardından yeni bir rotayı daha ekliyor. İki ülke arasındaki "İki Devlet, Tek Millet" söyleminin nişanesi olacak Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın tamamlanması sonrası bugün düzenlenecek törenle Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanacak.

İlerleyen zamanda küçük değişiklikler ile boru hattının kapasitesi günde 5 milyon metreküpe yani yılda 1,8 milyar metreküpe çıkarabilecek. Boru hattı, Nahçıvan'ın mevcutta ihtiyacı olan yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı gibi bölgedeki 500 bin kişilik nüfusun tamamına yetecek.

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Iğdır'dan Nahçıvan'ın Sadarak ilçesine kadar uzanan 16 inçlik boru hattının uzunluğu, Azerbaycan bölümünde 17,5 kilometre ve Türkiye bölümünde 80 kilometre olmak üzere 97,5 kilometre. Hat ayrıca 2 adet hat vanası istasyonu, 2 adet pig istasyonu ve bir adet ölçüm istasyonundan oluşuyor. Azerbaycan sınırı olmayan Nahçıvan'a gazı devlet şirketleri Socar üzerinden tedarik edecek."

"30 YIL BOYUNCA DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.

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"AZERBAYCAN'LA TAM BİR UYUM İÇİNDEYİZ"

Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

ALİYEV: TARİHTE ÖNEMLİ BİR GÜN

Törende ilk sözü alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihinde önemli bir gündür. Nahçıvan'da Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 1.5 yıl önce gaz hattının temelini atmıştık. Bugün özel törende bulunuyoruz. 1. Karabağ Savaşı'nda Nahçıvan'ı da işgal etmek istediler. Bütün Nahçıvan'lılar seferber oldular ve işgalcileri engellediler. Bugün Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke büyük projeleri gerçekleştiriyor."

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Recep Tayyip Erdoğan
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