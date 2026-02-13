Iğdır’da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Iğdır’da "Konutta ve Eklentilerinde Yağma" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G. isimli şahıs, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Uzun süredir aranan şahsın, yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde yeri tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan V.G., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edilerek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır