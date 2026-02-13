HABER

Iğdır’da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır’da "Konutta ve Eklentilerinde Yağma" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G. isimli şahıs, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Uzun süredir aranan şahsın, yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde yeri tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan V.G., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edilerek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.
