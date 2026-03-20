Iğdır’da günlük kiralık dairede yangın

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Kars Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yalnızca bir odada etkili olduğu, diğer odaların ise yoğun duman ve söndürme çalışmaları sırasında kullanılan sudan dolayı kısmen zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu dairenin günlük kiralık olarak kullanıldığı ve yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.



