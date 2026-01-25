HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da kurtlar yerleşim yerlerine indi

Iğdır’ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar görüntülendi.

Iğdır’da kurtlar yerleşim yerlerine indi

Yerleşim yerlerine yakın alanlarda görülen kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son yılların en sert kışının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır’da, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim alanlarına iniyor. Iğdır’ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar görüntülendi.

Iğdır’da kurtlar yerleşim yerlerine indi 1

Görüntülenen kurtların aynı hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, bölgede son haftalarda benzer ihbarların arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da Iğdır’ın farklı köylerinde kurtların görüldüğü bildirilmişti. Kurtların kırsal bölgelerde görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

Iğdır’da kurtlar yerleşim yerlerine indi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gercüş’te göçerlerin imdadına Özel İdare yetiştiGercüş’te göçerlerin imdadına Özel İdare yetişti
Köylüler el ele verdi, yarım bırakılan yolu birlikte yaptıKöylüler el ele verdi, yarım bırakılan yolu birlikte yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.