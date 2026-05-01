Iğdır’da sağanak ve dolu sonrası sel: Hayvanlar son anda kurtarıldı

Iğdır merkeze bağlı Aşağı Çarıkçı köyünde etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi.

Iğdır’da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır merkeze bağlı Aşağı Çarıkçı köyünde aniden bastıran yağış sonrası sel meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kısa sürede etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle köy çevresindeki dereler taştı, meralarda su birikintileri oluştu.

Sel sırasında merada otlatılan hayvanlar, vatandaşlar tarafından hızlıca yüksek kesimlere çıkarılarak kurtarıldı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı sel anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası suyun hızla ilerlediği ve hayvanların güvenli alanlara taşındığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

