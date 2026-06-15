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Trump’tan Hürmüz paylaşımı: Petrol yüklü gemiler boğazdan ayrılmaya başladı

Aylardır savaştan dolayı abluka altında olan Hürmüz Boğazı’nda İran-ABD anlaşmasının ardından beklenen hareketlilik başladı. Donald Trump, çoğu petrol yüklü geminin boğazdan ayrılmaya başladığını duyurdu.

Trump’tan Hürmüz paylaşımı: Petrol yüklü gemiler boğazdan ayrılmaya başladı
Mehmet Hazar Gönüllü

Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, çoğu petrol yüklü olan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan ayrılmaya başladığını duyurdu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, gemilerin güvenli olduğunu belirttiği güney hattını kullandığını ifade etti. Trump paylaşımında, söz konusu güzergah için “güney otoyolu” ifadesini kullanırken, alternatif seyahat rotalarının da bulunduğunu söyledi.

Trump’tan Hürmüz paylaşımı: Petrol yüklü gemiler boğazdan ayrılmaya başladı 1

“PETROL AKSIN” DEMİŞTİ

Trump, önceki açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz ve kısıtlamasız şekilde açılmasını onayladığını belirtmişti. ABD Başkanı aynı açıklamada, ABD donanması tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiğini de duyurmuştu. Trump, dünya gemilerine seslenerek petrol akışının yeniden başlaması mesajı vermişti.

Trump’tan Hürmüz paylaşımı: Petrol yüklü gemiler boğazdan ayrılmaya başladı 2

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nden çıkan petrol ve doğal gaz sevkiyatı için en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Son dönemde ABD-İran gerilimi nedeniyle boğazdaki geçişler ve enerji sevkiyatı yakından takip ediliyordu.

Trump’tan Hürmüz paylaşımı: Petrol yüklü gemiler boğazdan ayrılmaya başladı 3

GÖZLER 19 HAZİRAN’DAKİ İMZA TÖRENİNDE

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de yapılması bekleniyor. İmza töreninin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin, ABD deniz ablukasının kaldırılmasına ilişkin sürecin ve anlaşmanın diğer maddelerinin nasıl uygulanacağı takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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