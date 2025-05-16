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Iğdır’da sahipsiz hayvanların yüzde 97’si toplandı

Iğdır İl Hayvanları Koruma Kurulu, Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Iğdır’da sahipsiz hayvanların yüzde 97’si toplandı

Iğdır İl Hayvanları Koruma Kurulu, Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
Toplantıda; sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı, rehabilitasyonu, kimliklendirilmesi ve sahiplendirilmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde sokaktaki sahipsiz hayvanların yüzde 97’sinin toplandığını ifade eden Iğdır Valisi Turan, sürecin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Iğdır’ın tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu hatırlatan Vali Turan, özellikle sürü sahiplerinin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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