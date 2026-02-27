Iğdır’da yüksek kesimler karla yeniden beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, "Doğu Anadolu’nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı beyaza bürüdü. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı. Kent merkezinde yağış görülmezken, dağlık alanlar ve kırsal bölgeler kısa sürede kar örtüsüyle kaplandı. Beyaza bürünen tepeler güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışının ardından bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır