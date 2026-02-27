HABER

Iğdır’da yüksek kesimler karla yeniden beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dağlık alanları beyaza bürürken, bölgede soğuk hava ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Iğdır’da yüksek kesimler karla yeniden beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, "Doğu Anadolu’nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı beyaza bürüdü. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı. Kent merkezinde yağış görülmezken, dağlık alanlar ve kırsal bölgeler kısa sürede kar örtüsüyle kaplandı. Beyaza bürünen tepeler güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışının ardından bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

