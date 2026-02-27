Hatay'da hırsızlık şüphelisi 5 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde kamu binasına ait şantiye alanı içerisindeki konteyner içerisinde bulunan 200 bin TL değerindeki; elektrik sistemine ait bakır kablolar, termosifon, yangın tüpleri ve aydınlatma ışıkları çalındı. Şikayet üzerine Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma ekiplerince yaklaşık 5 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Yapılan analizler ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlık olayını A.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirilerek müştekiye teşhis ettirildi ve eksiksiz şekilde teslim edildi.

Yakalanan A.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır