HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 5 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesinde kamu kurumuna ait konteynerden 200 bin TL değerindeki eşyaları çalan hırsızı 5 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek yakaladı.

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 5 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde kamu binasına ait şantiye alanı içerisindeki konteyner içerisinde bulunan 200 bin TL değerindeki; elektrik sistemine ait bakır kablolar, termosifon, yangın tüpleri ve aydınlatma ışıkları çalındı. Şikayet üzerine Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma ekiplerince yaklaşık 5 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Yapılan analizler ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlık olayını A.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirilerek müştekiye teşhis ettirildi ve eksiksiz şekilde teslim edildi.

Yakalanan A.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 59’a yükseldiBrezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 59’a yükseldi
Çorum'da kar yağışı etkili oluyorÇorum'da kar yağışı etkili oluyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.