İhbara giden polise saldırı! Aralarında jandarma personelleri de olan 23 kişiye gözaltı

Kırıkkale'de bir bağ evinde alkollü eğlence düzenleyen çok sayıda kişi havaya ateş açında polis olaya müdahale etti. İhbara giden polisle taşkınlık yapanlar arasında arbede çıktı, 2 polis yaralandı. Olayla ilgili 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 jandarma personeli ve bir infaz koruma memuru olduğu belirlendi.

Kırıkkale'de bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda iki polis memuru darp sonucu yaralanırken, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.

ARBEDE ÇIKTI! 2 POLİS YARALANDI

Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandı.

İKİ JANDARMA BİR İNFAZ KORUMA MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu. Bağ evinde yapılan incelemenin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

YARALI POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralanan iki polis memurunun da darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

