HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İhbara giden polisin parmağını ısıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da KADES uygulamasından gelen ihbarı değerlendiren ve olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden şahıs tutuklandı.

İhbara giden polisin parmağını ısıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbara yönelik harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ekiplerine mukavemet ederek bir polis memurunu parmağını ısırarak yaraladı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarında 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildiGiresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildi
Kombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandıKombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.