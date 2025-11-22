HABER

İhbarlar peş peşe geldi! İki şehirde toplam 193 kişi hastaneye kaldırıldı

Son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları devam ediyor! Bu akşam iki şehirden gelen haberlere göre toplam 193 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adıyaman'da ise yurtta kalan 70 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sakarya ve Adıyaman'da meydana gelen zehirlenme vakalarında toplam 193 kişi hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 123 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da ise Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 öğrenci, yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sayısının 50'den 70'e yükseldiği bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı.

Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı 123’e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 123 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

SAKARYA'DA 123 MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADIYAMAN'DA YURTTA KALAN 50 ÖĞRENCİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı.

Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

(DHA-İHA)

22 Kasım 2025
22 Kasım 2025

Kaynak: DHA
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
