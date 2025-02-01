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İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 15:56
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Mezuniyet töreninde kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası birçok kesim duruma tepki gösterdi. İYİ Partili Turhan Çömez de teğmenlerden birinin babasıyla arasındaki diyaloğu paylaştı. Çömez, babanın "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım" sözlerinde bulunduğu belirtti.

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananların tartışma yaratmıştı. Teğmenlerin kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'dan ihraç edilme kararı alınmıştı. Verilen karar kamuoyunda adeta tepkilerin merkezi oldu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de konuya sessiz kalmadı. Çömez teğmenlerden birinin babasıyla arasında geçen diyaloğunu paylaştı.

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"ONU OKUTMAK İÇİN TARLAMI SATTIM, TRAKTÖRÜMÜ SATTIM..."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçen aylarda Sözcü TV yayınına katıldığı anları paylaştı. Çömez, teğmenlerden birisinin babasıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

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İYİ Partili Çömez, teğmen babasının 'Ne yaptı benim oğlum, ne kabahati var? Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım. Benim oğlum devletine, milletine, Atatürk’üne bağlı, bu mu suçu?' sözleriyle isyan ettiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Teğmen tsk
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