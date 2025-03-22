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İhtiyaç sahiplerine bayramlık hediyesi: "Tekstil atölyesi gibi çalıştık"

22.03.2025 14:03
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Pendik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Pendik Sanat Akademisi ve Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM) tarafından düzenlenen "İyilik Kumbarası" projesi kapsamında, Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, ihtiyaç sahipleri için eşofman takımları dikti. Hazırlanan kıyafetler, Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla, ihtiyaç duyan ailelere ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine bayramlık hediyesi: "Tekstil atölyesi gibi çalıştık"

Pendik'te Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, "İyilik Kumbarası" projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi aileler için eşofman takımları hazırladı. Dikilen bu kıyafetler, Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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"İYİLİK KUMBARASI" PROJESİ

Bayram yaklaşıyor, dayanışma ruhu Pendik'te yine en güzel haliyle kendini gösteriyor. Pendik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Pendik Sanat Akademisi ve Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM), gönülleri ısıtan bir projeye imza attı.

Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, büyük bir özveriyle "İyilik Kumbarası" projesini hayata geçirdi. Bayrama sayılı günler kala, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle eşofman takımları diktiler.

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Hazırlanan eşofmanlar Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İhtiyacı olan herkes gelip gönül rahatlığıyla alabilecek. Böylece birçok kişi, bayrama yepyeni kıyafetleriyle girmenin mutluluğunu yaşayacak.

Bu proje kursiyerler sadece kıyafet üretmekle kalmadı. Hem öğrendikleri becerileri hayata geçirdiler hem de yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiler.

"TEKSTİL ATÖLYESİ TADINDA BİR ÇALIŞTIK"

İyilik kumbarasıyla ilgili konuşan kursiyer Ferhan Kurşunoğlu, "İyilik kumbarası bize sunulduğunda kursiyerler olarak çok heyecanlandık. Projeye başladığımızda sınıfımızda hummalı bir çalışma başladı. Kimi arkadaşlarımız dikiş. kimisi ütüledi, kimisi overlok çekti. Sınıfınızda tekstil atölyesi tadında bir çalışma oldu. Bu imkanların sağlanması ve insanların hayatlarına dokunmak bizi çok mutlu etti. Eşofman takımlarımız, iyilik kumbarasıyla Pendik Hayır Çarşısında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak" dedi.

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"BİR KENDİNE BİR DE KARDEŞİNE DİK PROJESİ"

İhtiyaç sahiplerine bayramlık ürettiklerini ifade eden giyim öğretmeni Derya Sıngın, "Pendik'te 60 kursiyerimizle bir kendine bir de kardeşine dik projesi başlattık. Projemizin adını iyilik kumbarası koyduk. Öğrenciler eşofman takımlarının dikim aşamasında el ele vererek birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde ortaya güzel işler çıkardılar. Üretilen bu eşofman takımları Pendik Belediyemizin hayır çarşısında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayramlık hediye olarak ulaştırılacak. Bu çalışmada emeği geçen kursiyerlerimize ve bize imkanları sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

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(İHA)

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Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı Pendik iyilik ramazan ayı
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