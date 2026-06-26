HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki kilometre arayla iki ayrı noktada meydana gelen 8 araçlı zincirleme kazada 2’si askeri personel 3 kişi yaralandı.

İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

İlk kaza, Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden 3 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı kazada otomobildeki 2 askeri personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü yaralandı
Diğer kazada ise, Çorlu Çevre Yolu Kurtuluş Caddesi Emlaklar bağlantı köprüsü üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet, iki otomobil ve 1 panelvanın karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan iki kilometre arayla aynı istikamette meydana gelen iki ayrı kaza nedeniyle Ergene istikametine yoğun araç kuyruğu oluştu. Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 1

İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 2

İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın ettiAlanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuştuSıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuştu

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.