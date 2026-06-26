İki ayrı yerde 8 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

İlk kaza, Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden 3 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı kazada otomobildeki 2 askeri personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Diğer kazada ise, Çorlu Çevre Yolu Kurtuluş Caddesi Emlaklar bağlantı köprüsü üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet, iki otomobil ve 1 panelvanın karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan iki kilometre arayla aynı istikamette meydana gelen iki ayrı kaza nedeniyle Ergene istikametine yoğun araç kuyruğu oluştu. Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır