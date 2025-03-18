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İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti

18.03.2025 09:14
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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar iş yeri ve otomobile isabet etti.

İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti

Olay, gece saatlerinde Buharevler Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan biri tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar bir otomobil ve iş yerine isabet etti.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden K.C.'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinde arama yaptı. Evin müştemilat ve bodrum kısmında bir otomatik av tüfeği ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çorum kavga
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