HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı

Karaçalılık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan E.A., K.T.D., H.K.Y., B.Y., R.Y. ve A.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanenin acil bölümünde zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri çıkan tartışmalara müdahalede bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 1

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 2

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 3

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 4

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 5

İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dörtyol’da otomobilin motor kısmından alevler yükseldiDörtyol’da otomobilin motor kısmından alevler yükseldi
Beyşehir’de uyuşturucu ve aranan şahıs operasyonlarıBeyşehir’de uyuşturucu ve aranan şahıs operasyonları

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.