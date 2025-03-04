İki gündür kayıp olan Ece Gürel'in son telefon sinyali tespit edildi! Babası ve eşi konuştu: “İş yerinde sıkıntıları vardı”

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin iş yerinde bazı sorunlar yaşadığını ve istifa etmek istediğini belirterek, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı, 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap vermedi" dedi.

Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Gürel, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine kaybolan Gürel'in telefonunun son sinyalinin Belgrad Ormanı'ndan alındığı tespit edilince, arama çalışmaları hızlandırılmıştı. Arama ekipleri, gece boyunca yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

“SAAT 18.00'E KADAR TELEFONU AÇILMADI SONRA TAMAMEN KAPANDI”

Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" şeklinde konuştu.

TELEFONUNUN SON SİNYALİNİN ALINDIĞI YER ARANIYOR

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor. Arama çalışmaları yapan ekipler karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde dar alan arama çalışması yapıyor.

(DHA)