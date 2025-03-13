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İki günlük bebeği boğarak öldürüp, üzerine beton döktüler! Yıllarca kaçan cani anne ile anneanne gün yüzü göremeyecek

13.03.2025 13:37
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Kan donduran olay 2010 yılında yaşandı. İ.A. adlı kadın askerdeki sevgilisinden hamile kaldı. Kız bebek dünyaya gelirken aile meclisi kararıyla bebek boğularak öldürüldü. Caniler öldürdükleri bebeği daha sonra gömdüler ve üzerine beton döktüler. 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen anne ve anneanne ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıktan sonra adres değiştirerek yıllarca izini kaybettirmişti. İki cani artık gün yüzü göremeyecek...

İki günlük bebeği boğarak öldürüp, üzerine beton döktüler! Yıllarca kaçan cani anne ile anneanne gün yüzü göremeyecek

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen projeli operasyon kapsamında, İ.A. (38) isimli kadının 'Yakın Akrabayı Öldürme' suçundan müebbet hapis cezası bulunduğu belirlendi. Aynı suçtan tutuklamaya yönelik aranan T.S. (64) isimli kadın da ekiplerin takibine alındı.

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ŞÜPHELİLER ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube JASAT, 6. JASAT, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı.

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2 GÜNLÜK BEBEĞİ AİLE MECLİSİNİN KARARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2010'da meydana gelen olayda İ.A.'nın askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen 2 günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü.

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CANİLE BEBEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ! ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER...

Bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

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ANNE, ANNEANNE VE AİLE MECLİSİNİN DİĞER ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yapılan ihbar üzerine belirtilen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma kapsamında, anne İ.A., anneanne T.S. ve aile meclisinin diğer üyeleri gözaltına alındı.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİP İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin iki kadın hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet karar vermesinin ardından iki kadın sürekli adres değiştirerek izini kaybettirdi. Cinayetten aranan iki kadın JASAT Ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek anne
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