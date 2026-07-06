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İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan bir şezlong tartışması sosyal medyada çok ses getirmişti. İddialara göre İ.A. isimli bir kadın plajdaki iki farklı kadına hakaretler savurdu. İ.A. isimli kadın, 'nefret ve ayrımcılık' gözaltına alınmıştı. İ.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme 2

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İ.A.’nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme 3

İki kadın hakaretlerle saldırmıştı! Şezlong tartışmasında yeni gelişme 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Seferihisar
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