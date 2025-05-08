İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek (77), "Pırıl pırıl çocuklardı. Önce kızı, sonra da eve gelen oğlanı öldürmüşler. Babaları kayıptı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" demişti.

VAHŞİCE KATLEDİLDİLER

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

KARDEŞLERİ VE EŞİ PROGRAMA ÇIKMIŞ

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDI

Kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Sivas'a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.'nin daha sonra Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S., yakalanarak gözaltına alındı.

KAYIP BABAYLA SON GÖRÜŞEN KİŞİ

Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

PALA VE BIÇAK BULUNDU

Şüphelinin cinayetle ilgili gazetecilerin sorularına cevap vermediği görüldü. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi.

EVE MASKELİ GELMİŞ

Eve maskeli gelen Hüseyin S.'nin kıyafetlerini de değiştirerek farklı noktala bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

BABAYA 500 bin TL’LİK SENET İMZALATILMIŞ

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.’nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin TL’lik sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır