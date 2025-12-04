İki katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürüp çevreye sıçramasını önledi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak’ta bulunan iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA