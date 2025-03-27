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İki kere karar çıktı ceza değişmedi! Torununu öldüren dedeye müebbet hapis cezası...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 17:02
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Kayseri'de tabancasını kurcalayan torunu İbrahim Balak'ı (24), elinden silahı almak isterken kazara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Derviş Balak'a (67), 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eylemin ‘bilinçli taksir’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, Derviş Balak'a yine aynı cezayı verdi.

İki kere karar çıktı ceza değişmedi! Torununu öldüren dedeye müebbet hapis cezası...

Olay, geçen yıl 13 Nisan’da saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, iddiaya göre torununun elinden tabancayı almak isterken silah ateş aldı. İbrahim Balak vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balak, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Nisan'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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ANNE- BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Derviş Balak ile ölen İbrahim Balak’ın anne ve babası hazır bulundu. Balak’ın anne ve babası şikayetçi olmadığını söyledi.

'BEN ONA ENGEL OLMASAM BAŞKALARININ CANI YANACAKTI'

Sanık Derviş Balak ise torununu evladı gibi sevdiğini anlatarak, "Olay günü komşuyu öldürmeye çalışmış. Oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden silahı alıp geldiğini gördüm. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. 6 evladım var. Onlar bir yana torunum bir yana. Sık sık yanıma gelirdi. Bugüne kadar ona bir fiske bile vurmadım. Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı. Başkalarına zarar verecekti. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Balak’ı, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Derviş Balak’a ayrıca '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, bu suçtan verilen kararın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

Sanık avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm kurulduğu ancak sanığın eyleminin ‘bilinçli taksir’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyada bozma kararı vererek, yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI, CEZASI DEĞİŞMEDİ

İstinafın bozma kararı sonrası Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan Balak, önceki ifadelerini tekrar ederek, tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Balak’ı ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezasını müebbede düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

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Kayseri dede
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