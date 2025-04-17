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İki kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öğrenilen ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

İki kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzeri Gazi Aydemir Şahin Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. ile N.B. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. N.B., arkadaşları M.E.Ö. ve S.A. ile S.S.'ye saldırdı. Kesici aletlerin kullanıldığı kavgada S.S. göğsünden, N.B. ise kafasından yaralandı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Göğsünden yaralanan S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kavga
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