İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırklareli'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılırken, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi İslambey köyü yolunda akşam saat 18.30 sıralarında otomobil ile araç virajda kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla meydana gelen kazada hurdaya dönen her iki otomobilde bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, metal yığınlarına dönen araçlara hidrolik makas ve ışık ekipmanlarıyla müdahale ederek sıkışan yaralıları kurtardı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kırklareli
