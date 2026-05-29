İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.P. idaresindeki 03 AHK 986 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette arkadan gelmekte olan M.K. yönetimindeki 26 AK 930 plakalı otomobil yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kazada 26 AK 930 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

