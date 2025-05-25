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İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada

Karabük’te, başka bir otomobille çarpışıp ters dönen otomobilin sürücüsü A.H.A. yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada
Çiğdem Sevinç

Kaza, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. A.H.A. idaresindeki otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki otomobil ile çarpışıp kaldırma çıkarak, akaryakıt istasyonunun önüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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kaza
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