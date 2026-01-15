HABER

İki Türk öğrenci Azerbaycan'da bir evde ölü bulundu!

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören Büşra Aksu ile Ahmet Kavak, şofbenden sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Çiğdem Sevinç

Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi'nde 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede ölü bulundu.

İki Türk öğrenci Azerbaycan da bir evde ölü bulundu! 1

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENMİŞLER

İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

