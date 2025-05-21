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İki ülke liderinden samimi anlar: Erdoğan ve Aliyev'in o anları sosyal medyada gündem oldu!

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Çiğdem Sevinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Budapeşte’deki zirvede çay sohbeti, torun esprileri ve neşeli diyalogları sosyal medyada gündem oldu. İki liderin samimi anları yüzleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde kameralar karşısındaki samimi anlar dikkat çekti. İki ülke cumhurbaşkanının zirvenin resmi temasları dışındaki sohbetleri ilgiyle izlendi.

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İKİ LİDER ARASINDA TORUN KIYASI

Aliyev’in, “Sen ne içiyorsun?” sorusuyla başlayan neşeli diyalog, ikram edilen meyveli çay üzerinden esprili anlara dönüştü. Erdoğan ise Aliyev’e “Yahu gözün aydın. İkinci geldi. Maşallah, maşallah. Burada mı?” sözleriyle torun haberi için tebrik etti.

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Sohbet sırasında iki lider arasında “torun sayısı yarışı” da yaşandı. Erdoğan, “İlham kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda” diyerek keyifli bir rekabeti dile getirdi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.

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SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e yönelik “Genç, çok genç” diyerek araya esprili bir yorum katarken, Aliyev’e dönerek “Bu hiç ihtiyarlamıyor” ifadelerini kullandı. Liderlerin güler yüzleri ve neşeli halleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev erdoğan türk
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