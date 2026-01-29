HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

"İkinci Dünya" olabilir! Bazı özellikleri bizimkiyle neredeyse aynı ancak bir kusuru var...

Gök bilimciler, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun topladığı verilerden yola çıkarak heyecan verici bir keşfe imza attı. "HD 137010 b" adı verilen yeni gezegen adayı, Dünya'dan sadece %6 daha büyük ve kendi güneşinin etrafındaki turunu 355 günde, yani neredeyse bizimle aynı günde tamamlıyor. Araştırmacılar ise "HD 137010 b"nin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekiyor. Ancak bu "kardeşin" bir kusuru var: Havası 'biraz' serin...

"İkinci Dünya" olabilir! Bazı özellikleri bizimkiyle neredeyse aynı ancak bir kusuru var...
Enes Çırtlık

Gök bilimciler, boyutu Dünya'ya yakın, 355 günde yörüngesini tamamlayan ve yıldızının "yaşanabilir kuşakta" bulunma ihtimali yüzde 50 olan bir gezegen adayı keşfetti.

BAZI ÖZELLİKLERİ DÜNYA'YA BENZİYOR

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimcilerin keşfettiği yeni gök cisminin bazı özelliklerinin Dünya ile benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak "HD 137010 b" isimli aday bir gezegen keşfetti.

Bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük boyuta sahip olduğunu tespit eden gökbilimciler, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığını belirledi.

"YÜZDE 50 İHTİMAL"

Araştırmacılar, aday gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekerek, 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan aday gezegenin, teleskopla ayrıntılı gözlem yapmak için yeterince yakın konumda yer aldığını belirtti.

"İkinci Dünya" olabilir! Bazı özellikleri bizimkiyle neredeyse aynı ancak bir kusuru var... 1

YÜZEY SICAKLIĞI EKSİ 70 SANTİGRAT DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİR

Öte yandan, yıldızının Güneş'e kıyasla daha soğuk ve daha sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığının Mars'a benzediğini ve eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini belirledi.

Keşfedilen bu gökcismini, ötegezegen olarak tanımlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Araştırmanın detayları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurduTüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Grönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılarGrönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen Dünya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.