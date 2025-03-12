HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İkinci el eşya pazarında tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklere el konuldu

İkinci el eşya pazarında tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklere el konuldu

12.03.2025 16:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yiyecek ve içecek satışının yasak olduğu ikinci el eşya pazarında sosisten sucuğa, tavuktan pudinge kadar birçok tarihi geçmiş ve bozulmuş yiyecek ile içeceğe el koydu. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyiz" dedi.

İkinci el eşya pazarında tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklere el konuldu

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla pazar alanlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçede çarşamba günleri kurulan ve sadece ikinci el eşya satışının yapılabildiği Habipler Kapalı Pazar Alanı’ndaki denetimlerde usule aykırı gıda satışı yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde raf ömrünü dolduran ve bayatlayan mantar, ekmek, sucuk, köfte, tavuk, çiğ köfte, bakliyat, ekler, sosis, puding, meyve suyu ve cips gibi ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri birkaç saat sonra aynı pazar alanında gerçekleştirdiği denetimlerde ise yine son kullanma tarihi geçmiş soğuk çay, pasta altı, meyveli yoğurt, puding ve takviye edici gıda ürünlerinin satışını engelledi. Ekipler, tespit edilen tüm ürünlere el koydu.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyiz. Bu tür denetimler, Kepez’in her noktasında kesintisiz bir şekilde devam edecek ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Balıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildiBalıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildiGülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.