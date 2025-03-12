İkinci el eşya pazarında tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklere el konuldu

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla pazar alanlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçede çarşamba günleri kurulan ve sadece ikinci el eşya satışının yapılabildiği Habipler Kapalı Pazar Alanı’ndaki denetimlerde usule aykırı gıda satışı yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde raf ömrünü dolduran ve bayatlayan mantar, ekmek, sucuk, köfte, tavuk, çiğ köfte, bakliyat, ekler, sosis, puding, meyve suyu ve cips gibi ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri birkaç saat sonra aynı pazar alanında gerçekleştirdiği denetimlerde ise yine son kullanma tarihi geçmiş soğuk çay, pasta altı, meyveli yoğurt, puding ve takviye edici gıda ürünlerinin satışını engelledi. Ekipler, tespit edilen tüm ürünlere el koydu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyiz. Bu tür denetimler, Kepez’in her noktasında kesintisiz bir şekilde devam edecek ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır