İkinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Elazığ’da ikinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralanırken, vatandaşlar yerde yatan çocuğun güneşten etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelene kadar kartonlarla siper yaptı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Kallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.Ö. (4) misafirliğe geldiği teyzesinin evinin camından aşağı düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar, buldukları kartonlarla düşen çocuğu güneş ışınlarından korumaya çalıştı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA