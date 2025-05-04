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İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

Ankara'dan kan donduran olay! Çubuk'ta yaşayan 50 yaşındaki M.A. komşusu 21 yaşındaki H.Ç.'nin evine girerek önce genç kadını katletti ardından intihar etti. Her ikisinin de yalnız yaşadığı belirlendi. Acı olay, genç kadının işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Ekipler soruşturma başlattı.

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

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GENÇ KIZI KAFASINDAN VURDU

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak üzerindeki bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. M.A. (50) adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.'nin (21) evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti.

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İŞ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları, mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (İHA)

AW446726_04Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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