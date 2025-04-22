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İkizler intikam için bir yıl sonra geri döndü: Taksim'de gece kulübüne kurşun yağdı! "18 kişi bizi darbetti, hazmedemedik"

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Taksim'de dün günün ilk saatlerinde bir gece kulübüne kurşun yağdı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüleri inceleyip mekanın geçmişini araştıran polis ekipleri, saldırganların geçen yıl mekandan atılıp 18 kişi tarafından darbedilen ikiz kardeşler olduğunu belirledi. 19 yaşındaki ikizler intikam için saldırdıklarını itiraf etti.

Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırının arkasından ikiz kardeşler çıktı! Geçtiğimiz yıl mekanda yaşadıkları olayı hazmedemeyen kardeşler intikam için bir yıl sonra motosikletle geri döndü. Kulübe kurşun yağdıran saldırganlar, Beyoğlu Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra Fatih’te yakalandı.

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı.

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Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda onlarca güvenlik kamera görüntüsünü tek tek izleyen Güven Timleri, şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Bir yandan da isabet alan iş yerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan ekip, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi.

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SALDIRGANLAR İKİZ KARDEŞ ÇIKTI

Buradan yolan çıkan Güven Timleri, kavga sonrası saldırganlarla, daha önceki olayda mağdurları darbedenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğunu tespit etti. Devam eden güvenlik kamerası çalışmalarında Zeyrek Mahallesi’nde bir binada oturdukları tespit edilen 2 şüpheli Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan ve ikiz kardeş olduğu tespit edilen 19 yaşındaki E.D. ve R.D. emniyete götürüldü. Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız silaha da polis tarafından el konuldu.

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İNTİKAM İÇİN KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Emniyette ifadeleri alınan ikiz kardeşler, geçtiğimiz 2024 yılında eğlenmek için bir gece kulübüne gittiklerini, çıkan tartışma sonucunda yaklaşık 18 kişinin kendilerini darbettiğini ve dışarıya atıldıklarını, bu durumu hazmedemeyip husumet besleyip, ardından plan yaptıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Poliste toplamda 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan ikiz kardeşler hakkında 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.D. ve R.D. adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gece kulübü taksim
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