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  4. İktidara Suriye çağrısı! CHP'li Başarır: "Katliamın Alevi’si, Sünni'si olmaz; bir an önce girişimler yapılsın"

İktidara Suriye çağrısı! CHP'li Başarır: "Katliamın Alevi’si, Sünni'si olmaz; bir an önce girişimler yapılsın"

10.03.2025 12:14
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Suriye'de yaşanan son olaylarla ilgili CHP'den iktidara çağrı geldi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Katliamın Alevi'si, Sünni'si olmaz. Bu bir insanlık suçudur" deyip iktidardan "gerekli girişimlerin yapılmasını" istedi.

İktidara Suriye çağrısı! CHP'li Başarır: "Katliamın Alevi’si, Sünni'si olmaz; bir an önce girişimler yapılsın"

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde Şam'daki geçici yönetim askerleri ve devrik Esad yönetimine bağlı güçler arasındaki çatışmalar gündemde. Olaylarla ilgili görevlendirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet, Suriye sınırının sıfır noktasında, Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

"ŞAM YÖNETİMİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEZSE ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜ GÖREVLENDİRİLMELİ"

Burada bir konuşma gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidara çağrıda bulunarak adım atılmasını istedi. Başarır konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir ülkedeki güvenlik gücü, başka ülkelerden savaşmak için gelenleri içermez. Suriye’de güvenlik yeniden yapılandırılmalı, güvenlik birimleri içindeki bütün yabancılar silahsızlandırılmalıdır. Bir daha bu tür çatışma ve katliamların yaşanmaması için kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve bütün grupların burada temsil edilmesi zorunludur. Şam yönetiminin sivillerin can güvenliğini sağlaması konusunda sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ülkesinde güvenliği sağlamak için uluslararası bir barış gücünün görevlendirilmesi elzemdir.

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"TÜRK HÜKÜMETİNİN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Türk hükümetinin, iktidarın yaşanan zulüm karşısındaki sessizliği ve Dışişleri Bakanlığı’nın sivil halkı sorumlu tutan açıklaması kabul edilemez. Türkiye’nin, Şam yönetimi nezdinde girişimlerde bulunup bu tür olayların yaşanmaması için gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. Şam yönetimi ve uluslararası tüm muhataplar nezdinde etkili, kararlı ve sonuç alıcı girişimlerde bulunmalıdır. Bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

İKTİDARA SESLENDİ: BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Bizim hükümetten isteğimiz, orada akan kanın durdurulması için bir an önce gerekli girişimlerin yapılmasıdır. Bizlerin söylediklerine cevap verip çocukların, kadınların, sivillerin ölümünden kaynaklı olayları iç siyasete malzeme yapmak insanlık dışı bir davranıştır.

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"KATLİAMIN ALEVİ’Sİ, SÜNNİ'Sİ OLMAZ"

Hiç kimse söylediklerimizi çarpıtmasın. Biz dün de bugün de sivil ölümlere, insanların katledilmesine karşıydık. Bugün de karşıyız. Katliamın Alevi’si, Sünni'si olmaz. Ölümün Alevi’si, Sünni'si olmaz. Bu bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Önce iktidarı daha sonra tüm dünyayı, buradaki olayların bir an önce sonlandırılması için göreve, sorumluluk almaya davet ediyoruz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP
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