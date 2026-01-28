HABER

İl il gezen hastalık: Marmara'da şap alarmı! Karantina başladı

Türkiye’nin bazı illerinde baş gösteren şap hastalığında bu kez adres Marmara oldu. Balıkesir'in Marmara ilçesinde veteriner hekimler tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sırasında Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yeni getirildiği tespit edilen 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığına ait lezyonlar belirlendi.

İl il gezen hastalık: Marmara'da şap alarmı! Karantina başladı

Şap hastalığı Marmara'yı vurdu. Edinilen bilgilere göre, hastalığın tespit edilmesinin ardından bölgede karantina çalışmaları başlatılırken, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Marmara Adası'nın tamamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

İl il gezen hastalık: Marmara da şap alarmı! Karantina başladı 1

EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını, ancak hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabildiğini vurguladı.

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasının sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde atlatılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.Kaynak: İHA

