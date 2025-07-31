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İl Jandarma komutanı olan ilk kadın subay Gülden Mat Şakir adını bir kez daha tarihe yazdırdı! Tuğgeneralliğe terfi etti

2024 yılında Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan ve bu göreve getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçen Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle tuğgeneralliğe terfi etti. Şakir, böylece jandarmanın ilk kadın tuğgenerali oldu.

İl Jandarma komutanı olan ilk kadın subay Gülden Mat Şakir adını bir kez daha tarihe yazdırdı! Tuğgeneralliğe terfi etti
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti.

İl Jandarma komutanı olan ilk kadın subay Gülden Mat Şakir adını bir kez daha tarihe yazdırdı! Tuğgeneralliğe terfi etti 1

BU GÖREVE GETİRİLEN İLK KADIN SUBAY OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında pek çok kritik görevde bulunan Şakir, 2024 yılında Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu göreve getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmiştir.

İl Jandarma komutanı olan ilk kadın subay Gülden Mat Şakir adını bir kez daha tarihe yazdırdı! Tuğgeneralliğe terfi etti 2

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında deneyimli bir subaydır. Türk Jandarma tarihinin önemli isimlerinden biri olarak, özellikle kadın subayların yükselmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır. Bu atanma, Gülden Mat Şakir'in kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur.

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GÜLDEN MAT ŞAKİR'İN KARİYERİ

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır. 30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu terfiyle Türk Jandarma tarihinde kadın subayların yükselişini simgeleyen önemli bir figür olmuştur. Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Subay jandarma Kadın
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