İlaç raporu nedir, nasıl alınır?

Kişiler Aile Sağlığı Merkezleri'nde görev yapmakta olan aile hekimlerine ya da devlete ait olan ya da olmayan sağlık kurumlarına giderek şikayetleri doğrultusunda uzman doktorlara muayene olurlar. Uzman doktorlar belirtileri değerlendirerek ve gerek gördüğünde çeşitli testler yaparak tanı koyar ve tedavi sürecini başlatır.

Genel olarak tedavi süreçleri ilaçlarla desteklenir ya da tamamen ilaç tedavisine başvurulur. Hastaların ilaç alması için doktorların yazdıkları reçetelerle eczanelere başvurması gerekir. Çoğu zaman birbiri ile karıştırılsa da reçete ve ilaç raporları birbirinden farklı belgelerdir ve en büyük ortak noktaları resmi geçerlilik içermeleridir.

İlaç raporu nedir, ne işe yarar?

Hasta ilaç raporu, kronik rahatsızlıklar ya da uzun süren tedaviler için gerekli olan ilaçların sürekli bir şekilde temin edilebilmesi amacı ile doktorlar tarafından düzenlemekte olan resmi belgelerdir. Bu hasta ilaç raporu sayesinde hastalar periyodik bir şekilde ilaç alabilir. İlaç raporu alarak:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan ilaçların karşılanması sağlanabilir.
  • Eczanelerden ücretsiz ya da indirimli olarak ilaç alınabilir. Ancak bu durum ilaçlara ve hastalığın ne olduğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.
  • İlaçlar reçetesiz olarak ya da periyodik reçeteler ile alınabilir.

Uzman doktorlar tarafından verilebilen hasta ilaç raporu şu sağlık kurumlarında düzenlenebilmektedir:

  • Devlet hastaneleri
  • Üniversite hastaneleri
  • Eğitim hastaneleri
  • Araştırma hastaneleri

İlaç raporu nasıl alınır?

İlaç raporu almak için sağlık raporunda olduğu gibi çeşitli adımların uygulanması gerekmektedir. İlgili adımlar ve tamamlanması gereken süreçler şunlardır:

  • Uzman doktora başvuru yapılır. Hastalığın türüne ve ilgili branşa göre uzman bir doktora muayene olunur.
  • Uzman doktor şikayetleri dinler, hastanın hastalık geçmişini öğrenir ve inceleme sonuçlarına göre ilaca gerek duyulup duyulmadığına karar vererek gerektiğinden emin olursa rapor düzenler.
  • Tek doktor raporu bazı durumlar için yeterli olmayabilir. Bazı ilaçlar için sağlık kurulu raporu da gerekli olabilmektedir. Tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu onayının gerektiği durumlar da gerçekleşebilmektedir.
  • Alınan rapor ile birlikte eczaneye gidilerek alınacak ilacı reçeteli ya da reçetesiz olarak alabilmek mümkündür.
