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İlaç yazdırmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

27.03.2025 09:36
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Rize'de, 72 yaşındaki emekli öğretmen aile hekiminin yönlendirmesiyle yaptığı tarama sayesinde erken evrede kanseri yenerek hayata tutundu.

İlaç yazdırmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

Rize'de rutin kullandığı ilaçlarını yazdırmak için kayıtlı olduğu aile hekimine başvuran Yakup Cansız, hekiminin yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından 50-70 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz kalın bağırsak kanseri de denen kolorektal kanser taramasını yaptırabileceğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Cansız, kendisine verilen gaitada gizli kan testiyle kolorektal kanser taramasını yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından tedavi için uzman hekime yönlendirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi (RTEÜ) Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zehra Zeynep Keklikkıran tarafından gerekli tahlil ve tetkikleri sonucu erken tanı alarak, kapalı yöntemle yapılan başarılı cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Mart ayının kolorektal kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı olduğunu belirten ve Kanser konusunda geç kalmamayı öneren Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Ameliyat olup sağlığına kavuşan ve Rize'nin sağlık, imkânlarından övgüyle bahseden vatandaşımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Erken teşhisin hayat kurtardığını tüm halkımıza söylüyoruz. Biz halkımızı seviyoruz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı olarak 50-70 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz uyguladığımız kolorektal kanser taramasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erken teşhiste aile hekimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Demiral, "Vatandaşlarımızı Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan aile hekimlerimize, Sağlıklı Hayat Merkezimize, KETEM'e ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları için bekliyoruz" dedi.

"GASTROENTEROLOJİ UZMANI KISA SÜREDE AMELİYAT OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

İlaçlarını yazdırmak için aile hekimine gittiğinde aile hekiminin yönlendirmesiyle kanser taramasını yaptıran Yakup Cansız, "Hiçbir şikâyetim yoktu. Aile hekimimi kırmamak adına verdiği kanser tarama kitiyle taramamı yaptım. Sonucun pozitif olduğu gördüm ve aile hekimimin yanına tekrar gittim. Yapılan tetkikle ve kolonoskopi sonucunda kalın bağırsakta kitle tespit edildi. Gastroenteroloji uzmanı kısa sürede ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Başarılı bir ameliyat geçirdim kendimi çok iyi hissediyorum. Bütün vatandaşlarımızın şikâyeti olsun olmasın kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyorum. Hastalığım sürecinde yakın ilgilerini gördüğüm tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Rize
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