İlaçlama için geldiler, hayatının şokunu yaşattılar! Ünlü iş insanın evini soydular

TFF eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'nun oğlu Atilla Ulusu'nun evi soyuldu. Soygunda ünlü iş insanının milyonluk saatleri ve paraları çalınırken bir dönem FIFA tarafından babasına verilen plaket de kayıplara karıştı. İş insanının iddiasına göre hırsızlığı evine ilaçlama yapmak için gelen 2 kişi gerçekleştirdi.

Mustafa Fidan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'nun oğlu Atilla Ulusu'nun iddiaya göre evi soyuldu. Atilla Ulusu'nun 1 milyon lira değerinde iki saati, bir miktar dövizi ve bir dönem babasına FIFA tarafından verilen plaketi kayıplara karıştı. Ulusu soluğu karakolda aldı.

İLAÇLAMA İÇİN ANLAŞTI

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; iş insanı Atilla Ulusu, apartmanı ve dairesini ilaçlatmak için biriyle anlaştı. İlaçlama yapan 2 kişi Ulusu'nun dairesine geldi. İlaçlama başlayınca iş insanı daireden ayrıldı. Geri döndüğünde ilaçlama yapan kişiler işlemlerini bitirmişler ve apartmandan ayrılmışlardı.

FIFA TARAFINDAN VERİLEN PLAKET DE KAYIP

İlaçlamanın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından iş insanı Ulusu, odasında bulunan kasasını açarak eşyasını almak istedi. Fakat Ulusu bu esnada hayatının şokunu yaşadı.

İş insanının iddiasına göre piyasa değeri bir milyon lira olan iki adet saati, bir miktar dövizi ve değerli birkaç eşyası kayıplara karıştı. İş insanının TFF eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'ya ait ve bir dönem FIFA tarafından verilen plaket de kaybolan eşyalar arasında yer aldı.

EKİPLER DAİREDE PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPACAK

Atilla Ulusu eve girdiğinde bahse konu olan eşyalarının yerinde olmadığını görürken kasasının vidasının da gevşediğini fark etti. Ulusu, daire ve apartman kapılarında herhangi bir zorlama olmadığını, ilaçlama için gelen kişileri eşyaları çaldığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri soygunun gerçekleştirildiği dairede parmak izi çalışması yapacak.

21 Kasım 2025
