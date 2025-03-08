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  4. İlaçlama motoruna dokununca akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü

İlaçlama motoruna dokununca akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü

08.03.2025 09:36
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalışır haldeki ilaçlama motoruna eli ile dokununca elektrik akımına kapılan İbrahim Halil Çoban (5), yaşamını yitirdi.

İlaçlama motoruna dokununca akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 ADE 871 plakalı traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban, elektrik akıma kapılarak ağır yaralandı. Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Çoban, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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