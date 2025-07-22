İlayda Alkaş cinayetinde yeni detay! Kardeşi bir kez daha ifadeye çağrıldı: 'Hepinizi öldürecekler'

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22) kız kardeşi M.A.’nın, dün yaptığı açıklamanın ardından tekrar ifadesi alındı. M.A. ifadesinde, anne ve babasının ayrı yaşadığını belirterek, “Ancak ablam İlayda’nın öldürüldüğü gün babam hemen eve gelmişti. Ben olayın heyecanıyla babama vurdum. Babam da bize karşı 'Hepinizi öldürecekler, annene neden bir tane değmedi o kurşunlardan' dedi" diye konuştu.

CANİCE KATLETİLDİ

Olay, 15 Temmuz akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. İlayda Alkaş hastanede hayatını kaybetti, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İLAYDA'NIN ÖLÜMÜNDEN BABASINI DA SORUMLU TUTTU

DHA’nın dün servis ettiği ‘İlayda, katilinden kaçmak için il il dolaşmış’ haberinde annesi Hülya Alkaş, kızı İlayda’nın dini nikahla birlikte yaşadığı C.A. tarafından aylarca şiddet gördüğünü, dış dünyayla bağının koparıldığını ve İlayda’nın babasının tehdit ederek onu yeniden aynı eve gönderdiğini söyledi. İlayda’nın ölümünden eşi M.A.’yı da sorumlu tutan Hülya Alkaş, kızının defalarca dövüldüğünü, intihara teşebbüs ettiğini, babasının ise müdahale etmediğini, hatta 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediğini aktardı. Kızının 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığını da belirten Alkaş, ölüm tehditleri nedeniyle Batman’a, İzmir’e ve ardından Antalya’ya kaçtıklarını söyledi.

"KATİL GEZİYOR, BİZ EVİMİZE GİREMİYORUZ"

İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise “Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim. Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin. Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'Anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu. Şu an katil etrafta geziyor. Biz evimize gidemiyoruz. Bizi evimizden ettiler. Zaten bir daha Diyarbakır'a gidemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"POLİSLERLE GELMEMİZİ İSTEDİ"

Haberin yayınlanmasının ardından dün akşam saatlerinde İlayda’nın kardeşi M.A.’nın tekrar ifadesi alındı. M.A. ifadesinde, “İlayda’nın eşi C.A. ablama karşı sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. 25.02.2025 günü ablam İlayda, annem Hülya’yı arayarak eşi C.A.’dan şiddet gördüğünü söyledi. Polislerle birlikte gelmemizi ve kendisini kurtarmamızı söyledi. Daha sonra aynı gün annem polis merkezine giderek ablamın durumunu anlattı. Ardından annem ve polis ekipleri ablam İlayda’yı alarak polis merkezine geçmişti.

"KADIN SIĞINMA EVİNDE 5 GÜN KALDIK"

Ablam ve annem burada C.A.’ya karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuştu. Ayrıca kadın sığınmaevi talebinde de bulunmuşlardı. Müracaattan sonra ablam, annem ve ben Diyarbakır’da bulunan kadın sığınmaevine gittik. Yaklaşık 5 gün kaldık. Daha sonra annem, ablam ve ben, Şehitlik'teki evimize geldik. Kapıyı babam M.A. açtı. İlayda babama C.A.’dan gördüğü sözlü ve fiziki şiddeti anlattı. Ayrıca eşi C.A. ve ailesinin kendisini, annemi ve beni öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

"ANNENİ, KIZ KARDEŞİNİ, AĞABEYİNİ BİLE ÖLDÜRÜRLER"

Babam, ablamın söylediklerini kabul etmeyerek ablama hitaben ‘Sen evine dön, senin evini ayrı yapacaklar, C.A. seni bir daha dövmeyecek, C.A'nın eşi sensin, eğer buraya gelirsen sana sahip çıkmam” dedi. ‘C.A. ve ailesi seni öldürmekle kalmaz, anneni, kız kardeşini ve ağabeyini bile öldürürler’ dedi. Annemle babam aralarında sözlü olarak tartıştılar.

"BABAM ABLAMI GÖNDERDİ"

Sonra babam kapının önüne çıkarak C.A. ve ailesini arayarak ikamete gelmelerini ve İlayda’yı almalarını söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra ikametin kapısı çaldı. Biz kapıyı açtık. C.A., annesi, en büyük ağabeyi, C.A.’nın babası, babamla birlikte dışarıdan geldiler ve evin içine girdiler. Ablam özellikle C.A.’nın annesini görünce çok korktu. Ardından babam ablamı C.A.’nın evine gönderdi” dedi.

'ABLAMI BİZİMLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER'

Sonrasında ablasına 3 ay boyunca ulaşamadıklarını anlatan M.A., şunları söyledi:

“Ablamı bizimle görüştürmediler. 15.05.2025 günü gece saat 01.00 sıralarında babam ablam İlayda’yı alarak eve getirdi. Ablamın yüzünde morluklar vardı. Babam ablam için, C.A. ve ailesi ile tartıştığını kendisini yere attığını söyledi. Sabahında ablam anneme ‘Babamın gözü önünde eşim C.A. ve ailesi beni dövdüler. Ben kendimi dördüncü kattan atmaya çalıştım, C.A. telefonun kamerasını açarak bana, ‘Sen kendini aşağıya mı atıyorsun’ dedi. Ablam da kamerayı fark ettiğini söyleyerek ‘Ben sizin yüzünüzden kendimi atıyorum’ diye anlattı. Hatta babamın orada olduğunu ve eşi C.A. ile ailesine ‘Atın atın onu öldürün’ dediğini anlattı.

"BABAM 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİ"

Başka bir gün de ablam bize kayınvalidesinin, kendisinin kafasında şekerliği kırdığını ve saçını çektiğini anlatmıştı. Normalde babam ve annem ayrı yaşarlar. Ancak ablam İlayda’nın öldürüldüğü gün babam hemen eve gelmişti. Ben olayın heyecanıyla babama vurdum. Babam da bize karşı ‘Hepinizi öldürecekler, annene neden bir tane değmedi o kurşunlardan’ dedi."Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır