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İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! "Bundan 45 yıl önce" diyerek dikkat çekti: "Seçimle gelen seçimle gitmeli"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
23.03.2025 23:36
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi." diyen Ortaylı, "Seçimle gelen seçimle gitmeli" vurgusu yaptı.

İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! "Bundan 45 yıl önce" diyerek dikkat çekti: "Seçimle gelen seçimle gitmeli"

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilmesine bir tepki de Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. Ünlü tarihçi, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ"

İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi. Demirel, Ecevit, Baykal… Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi. Yıllar geçiyor, yöntemler değişmiyor. Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli." dedi.

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Ortaylı şu ifadelere yer verdi: "Bugün ise toplum gergin, gençler huzursuz ve gelecekten endişeli. Artan siyasi kutuplaşma ve belirsizlik ortamı, gençlerin zihinlerinde “Ne olacağım?” sorusunu giderek daha baskın hale getiriyor. Ülkenin siyasi hayatı, belediyelerden merkezi yönetime kadar birkaç vilayete sıkışmış durumda. Bölgecilik, her ne kadar yasalara uygun görünse de, tasvip edilemeyecek ölçüde yerel partizan eğilimlere ve güçlü bir nepotizme dayanıyor.

Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören, yabancı dil öğrenen, kendini yetiştiren gençler ne olacak? Bu çocukların emeği, umudu, hakkı ne olacak?

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Gençlerin geleceği güvence altına alınmalı; bürokrasi ve adalet sistemi yeniden halkın güvenini kazanmalıdır. Bunun için illa büyük krizler yaşanmasını beklemek gerekmez. Gerekli düzenlemeler ve reformlar derhal hayata geçirilmelidir.

Bu konu bir siyasi partinin, iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil; doğrudan doğruya bir ulusal meseledir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği söz konusudur. Ve bu mesele, hepimizin ortak sorumluluğudur."

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