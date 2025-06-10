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İlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: "Yakın tarihimizde beni en çok sarsan kayıplardan biri oldu"

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in herkesi üzen vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Zeyrek ile birkaç hafta önce Manisa'da bir konferansta bir araya geldiklerini belirten Ortaylı, "Onun heyecanı beni de etkilemişti. 'Böyle bir insan destek isterse mutlaka yanında olmalıyım' dedim. Ama nasip olmadı. Bu kayıp gerçekten çok üzücü bir eksiklik. Yakın tarihimizde beni en çok sarsan kayıplardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: "Yakın tarihimizde beni en çok sarsan kayıplardan biri oldu"

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenaze törenine Manisa'da on binlerce vatandaş katıldı. Zeyrek'in vefatı büyük üzüntüye neden olurken, Prof. Dr. Ortaylı da yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

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"MİZAH DUYGUSU GÜÇLÜ, ENERJİK BİRİSİYDİ"

Zeyrek’le bir süre önce Manisa’daki bir konferans vesilesiyle bir araya geldiğini belirten Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
"Ferdi Zeyrek, genç belediye başkanları kuşağındandı; 1977 doğumluydu. Mizah duygusu güçlü, enerjik, hiperaktif biriydi. Kendi silahını dahi kendi temizleyen, teknik işlerden anlayan bir yapısı vardı. Benim için yeni bir kadronun, yeni bir belediye başkanının temsilcisiydi. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu; birkaç hafta önce Manisa’da bir konferans vesilesiyle birlikteydik."

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"YAŞIMA RAĞMEN 'NE YAPABİLİRİM?' DİYE PLANLAMAYA BAŞLAMIŞTIM"

"Çok çalışkan, farklı bir kişiliğe ve geniş bir bilgi birikimine sahipti. Etrafındaki ekip de öyleydi. Sivri karakterlere tahammülsüzlük göstermeyen, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen biriydi. Başta eşi olmak üzere, tüm yakın çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışıyordu. Kadrosu dinamik, farklı fikirlerden gelen insanlardan oluşuyordu. Memleketin çevre sorunlarına, Manisa için çok önemli olan tarihî mirasa büyük ilgi gösteriyordu. Bilgiyle, kültürle yakından ilgiliydi. Doğrusu, onun heyecanı beni de etkilemişti. “Böyle bir insan destek isterse mutlaka yanında olmalıyım,” dedim. Hatta yaşıma rağmen, “Ne yapabilirim?” diye planlamaya başlamıştım. Ama nasip olmadı. Bu kayıp gerçekten çok üzücü bir eksiklik. Yakın tarihimizde beni en çok sarsan kayıplardan biri oldu. Başımız sağ olsun."

10 Haziran 2025
10 Haziran 2025

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı Ferdi Zeyrek
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