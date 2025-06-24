İlber Ortaylı'dan tutuklanan Fatih Altaylı'ya destek: "Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada onun gibi gazeteciler..."

Youtube kanalında kullandığı ifadeler sebebiyle gözaltına alınan gazete Fatih Altaylı, önceki gün tutuklanmıştı. Tarihçi İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'yla ilgili olarak Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ortaylı, "Fatih Altaylı gibi ciddi gazeteciler, alanında donanımlı olan kişiler, bugün tüm dünyada azalıyor." dedi.



"ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELİRİZ. ÇOK AZ SİYASET KONUŞMUŞUZDUR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostum Fatih Altaylı’yla uzun yıllardır sık sık programlar yapıyoruz. Zaman zaman bir araya geliriz. Çok az siyaset konuşmuşuzdur. O zaten her zaman gazeteci olmayı tercih etmiştir. Bir konuda kendisine olan hayranlığımı açıklamak zorundayım, bunu herkesin bilmesi gereklidir: Bir konuyu ele aldığı zaman okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Ehliyetsizce, kulaktan dolma bilgilerle veya sloganlarla program yapan bir sunucu veya programcı zaten bizim ülkemizde pek sevilmez. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır.



"FATİH ALTAYLI GİBİ CİDDİ GAZETECİLER TÜM DÜNYADA AZALIYOR"

Sözü uzatacak değilim; Fatih Altaylı gibi ciddi gazeteciler, alanında donanımlı olan kişiler, bugün tüm dünyada azalıyor. Ortalık; yarı cahiller, istihbarat örgütlerine çalışırken “şıklık olsun” diye uyduruk haber yapanlar ya da Amerikan “think tank” kuruluşlarında, Beyaz Saray’ın keyfine göre sözde bilgi toplayan ve taraflılığı tarafsız yorum diye yutturmaya çalışan kişilere benzeyenlerle doludur.



"BİR YORUM YAPMAMAYA KARAR VERDİM"

Bu bakımdan ciddi habercilik yapan, siyasi gruplara girmeden siyaseti inceleyen kişiler de her toplum için bir ihtiyaç. Hükümetin yakın çevre bürokrasisinde görevli olduğu hâlde, medyada Altaylı için “suyun ısındı” diye mesaj atan kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım. Bunu devlet görevlilerimizin dikkatine de arz ederim. Değil böyle yüksek mevkideki bir danışman, bürokrasinin çok daha alt katmanındaki birisinin dahi bu gibi kampanyalara ve fikir beyanına açıkça yer vermeye hakkı yoktur. Suret-i katiyetle iddianame çıkana kadar Fatih’in programı hakkında en hafif bir yorum yapmamaya karar verdim. Bunu Cumhuriyet Savcılığı’nın çalışması için de gerekli görüyorum.



"EN KISA ZAMANDA GÖREVİNE DÖNMÜŞ OLARAK GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Şüphesiz bir tarihçi olarak, benden istendiği vakit her türlü mütalaaya ve ifadeye hazır olduğumu beyan etmek isterim. Arkadaşım Fatih Altaylı’yı en kısa zamanda görevine dönmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Zira ben bırakınız Türkiye’yi, hiçbir toplumun bu gibi insanları hırpalayarak ve eriterek bir yere ulaştığını görmedim. Alem gider, gideceği yere…"

FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI

YouTube kanalından yayımladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile dün akşam saatlerinde evinden gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.