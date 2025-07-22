İlber Ortaylı'nın aracı trafik kazasına karıştı! Şoförü ve diğer aracın sürücüsü birbirine girince bakın ne yaptı...

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bulunduğu araç, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başka bir araçla çarpıştı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hafif maddi hasar oluştu.

ORTAYLI MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası Ortaylı’nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artması üzerine Prof. Dr. İlber Ortaylı aracından inerek tarafları sakinleştirmek için olaya müdahale etti. Ortaylı’nın araya girmesiyle tansiyonun düştüğü bildirildi.