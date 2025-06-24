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İlçe girişindeki kavşakta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan kavşakta motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İlçe girişindeki kavşakta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu üzerinde ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer A. idaresindeki 14 ACU 712 plakalı motosiklet ile Hatice Y. yönetimindeki Volkswagen marka 34 AHS 757 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından Bolu’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu
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