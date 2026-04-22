HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden otomatik silahlı skandal paylaşım

Balıkesir Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un 'otomatik silahlı' paylaşımına tepki yağdı. Konu Meclis'e taşınırken, Durmuş paylaşımı apar topar sildi.

Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğmuştu. Art arda yaşanan okul saldırıları infial yaratmış ve bu tip durumların önüne geçmek için tüm kurumlar eylem planı hazırlamaya başlamıştı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Saldırıların ardından ise ülke genelinde okullardaki tedbirler artırıldı. Tüm bunlar yaşanırken, Balıkesir Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un 'otomatik silahlı' paylaşımı herkesin tepkisini çekti.

"BİZ HER DAİM HAZIRLIKLI OLALIM DA..."

Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan paylaşımda otomatik silahla nişan aldığı görüldü. Paylaşıma ise "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." notu düşüldü.

CHP'Lİ SARI SKANDAL PAYLAŞIMI MECLİS'E TAŞIDI

Durmuş'ın hesabından böyle bir paylaşım olması ise tepkilere neden oldu. Öte yandan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da konuyu TBMM'ye taşıdı.

"EĞİTİMİN BAŞINDAKİ İSİM 'HAZIRLIKLI OLALIM' DİYEREK NEYİN MESAJINI VERİYOR"

Sarı Mecli'te yaptığı konuşmada "Kepsut’ta milli eğitim müdürü elinde otomatik silahla poz veriyor. Eğitimin başındaki isim “hazırlıklı olalım” diyerek neyin mesajını veriyor?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.