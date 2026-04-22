İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden otomatik silahlı skandal paylaşım

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğmuştu. Art arda yaşanan okul saldırıları infial yaratmış ve bu tip durumların önüne geçmek için tüm kurumlar eylem planı hazırlamaya başlamıştı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Saldırıların ardından ise ülke genelinde okullardaki tedbirler artırıldı. Tüm bunlar yaşanırken, Balıkesir Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un 'otomatik silahlı' paylaşımı herkesin tepkisini çekti.

"BİZ HER DAİM HAZIRLIKLI OLALIM DA..."

Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan paylaşımda otomatik silahla nişan aldığı görüldü. Paylaşıma ise "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." notu düşüldü.

CHP'Lİ SARI SKANDAL PAYLAŞIMI MECLİS'E TAŞIDI

Durmuş'ın hesabından böyle bir paylaşım olması ise tepkilere neden oldu. Öte yandan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da konuyu TBMM'ye taşıdı.

"EĞİTİMİN BAŞINDAKİ İSİM 'HAZIRLIKLI OLALIM' DİYEREK NEYİN MESAJINI VERİYOR"

Sarı Mecli'te yaptığı konuşmada "Kepsut’ta milli eğitim müdürü elinde otomatik silahla poz veriyor. Eğitimin başındaki isim “hazırlıklı olalım” diyerek neyin mesajını veriyor?" ifadelerini kullandı.