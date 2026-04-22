İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden otomatik silahlı skandal paylaşım

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğmuştu. Art arda yaşanan okul saldırıları infial yaratmış ve bu tip durumların önüne geçmek için tüm kurumlar eylem planı hazırlamaya başlamıştı.
Saldırıların ardından ise ülke genelinde okullardaki tedbirler artırıldı. Tüm bunlar yaşanırken, Balıkesir Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un 'otomatik silahlı' paylaşımı herkesin tepkisini çekti.
Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan paylaşımda otomatik silahla nişan aldığı görüldü. Paylaşıma ise "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." notu düşüldü.
Durmuş'ın hesabından böyle bir paylaşım olması ise tepkilere neden oldu. Öte yandan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da konuyu TBMM'ye taşıdı.
Sarı Mecli'te yaptığı konuşmada "Kepsut’ta milli eğitim müdürü elinde otomatik silahla poz veriyor. Eğitimin başındaki isim “hazırlıklı olalım” diyerek neyin mesajını veriyor?" ifadelerini kullandı.
