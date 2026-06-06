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İnşaatı devam eden hükümet konağı çatısında korkutan yangın

Şahinbey Hükümet Konağı inşaatının çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.

İnşaatı devam eden hükümet konağı çatısında korkutan yangın

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağının çatısında yangın çıktı. Isıtma ve soğutma sistemlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Şahinbey Hükümet Konağı binasının çatısında çıktı. İddiaya göre, inşaatı devam eden hükümet konağının çatısındaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep konak
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