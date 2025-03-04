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İlçe müftüsü kazada yaralandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2025 17:33
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Bursa'da TIR'ın otomobile çarptığı kazada Kestel Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.

İlçe müftüsü kazada yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Orhan K. yönetimindeki 16 BAP 036 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden Adnan Ş. idaresindeki 16 ADM 36 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil metro bariyerlerine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Kestel Kaymakamlığı İlçe Müftüsü Dr. Faruk Çelik yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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